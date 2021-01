«Rimpianto? Secondo me abbiamo perso due punti con la Viterbese. Potevamo prendere bottino pieno. Arbitri? Secondo me è la categoria che ti porta ad arbitrare in questo modo. Se uno vuole far bene in questa categoria si deve isolare dagli avversari, si chiacchiera troppo in campo. Francavilla? Sono legato ai massaggiatori e al figlio del presidente. Mi tengo in contatto con loro, dei giocatori non è rimasto nessuno rispetto a quando c’ero io. E’ sempre stata una società coerente. E’ una piazza tranquilla che ti mette nelle condizioni di fare bene. Io mi sono trovato benissimo». Queste le parole di Saraniti a “Siamo Aquile” su “TRM”.