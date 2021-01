«Spero di fare più gol pesanti possibili. Rauti e Lucca? Tecnicamente mi astengo, non ho il patentino da allenatore. Sono due bravissimi ragazzi, stanno migliorando giorno dopo giorno e possono aspirare a giocare ad alti livelli, spero con la maglia del Palermo. Fa piacere avere concorrenza, soprattutto con due ragazzini giovani, a me fa benissimo (ride ndr.). Gli do una mano e gli faccio capitare determinate cose, diciamo che li coccoliamo». Queste le parole di Saraniti a “Siamo Aquile” su “TRM”.