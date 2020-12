L’attaccante del Palermo, Andrea Saraniti, ha parlato del periodo dei rosanero e del derby contro il Catania ai microfoni di Sky Sport durante il programma “Area C”.

«È stata dura affrontare il periodo Covid. Siamo stati chiusi tanto tempo. Siamo stati bravi a risalire la china e a restare uniti. Stiamo riuscendo ad onorare questa magnifica maglia e spero che riusciamo a rendere orgogliosi i nostri tifosi. Il derby? Giocarlo per un palermitano come me è una cosa fantastica. Ci siamo uniti, e ci siamo detti che non potevamo mollare. Siamo stati coraggiosi. Abbiamo fatto una super prestazione».