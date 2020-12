L’esterno biancorosso Matteo Ciofani fa il punto della situazione in casa pugliese dopo la vittoria di misura sul Catanzaro.

Ecco le sue parole rilasciate a "Telebari":





«Domenica una buona prestazione; avremmo certamente voluto chiuderla perchè un risultato in bilico può creare problemi, sarebbe stato di certo una beffa non vincere. Se c’è un lato da migliorare è di certo questo, ma siamo in crescita, è un’ulteriore tappa di questo nuovo percorso. A livello personale è un momento positivo; i gol magari hanno aiutato nelle valutazioni, ma per caratteristiche rimango un calciatore di equilibrio più che di grande spinta o impatto visivo. Tutti noi abbiamo dovuto assimilare i dettami del Mister e, nel contempo, trovare la forma fisica migliore; stiamo ancora lavorando su entrambi gli aspetti e cerchiamo di farlo al meglio. Nel calcio, quando meno te lo aspetti, succedono le cose migliori o peggiori, è sempre imprevedibile; dobbiamo solo continuare a lavorare, vincere e stare in scia alla vetta».