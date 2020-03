«La cosa fondamentale è fermare i contributi. La decisione di fermare i campionati deve prenderla il Governo – spiega il numero uno del Perugia -. Noi presidenti non abbiamo alcun potere. Ognuno in questo momento ha visioni contrastanti, ma questo è irrilevante. La cosa fondamentale è fare in modo che le società non saltino in aria. Senza entrate è impossibile garantire uscite. Le spese di gestione sono altissime, tra stipendi e contributi. In questo momento abbiamo bisogno che le istituzioni ci diano una mano. Altrimenti salta tutto per aria». Queste alcune delle parole del patron del Perguia Massimiliano Santopadre, riportate da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale.