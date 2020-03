Finalmente arrivano buone notizie sul fronte Coronavirus per quanto riguarda la Sicilia, infatti frena il contagio del virus. Lo si evince dal quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi e comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Al momento risultano ricoverati 19 pazienti (sette a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui uno in terapia intensiva per precauzione, mentre 35 sono in quarantena domiciliare. Inoltre tornano a casa i 25 membri della comitiva bergamasca rimasta in quarantena all’Hotel Mercure.