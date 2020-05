“Tra gli indicatori c’è quello di misurare la febbre ad ogni persona che arriva in uno stabilimento balneare, ma possiamo misurare la febbre a 40 gradi all’ombra? Di cosa stiamo parlando? Con 40 gradi all’ombra chi non avrà 37 gradi di temperatura corporea? Questo è un esempio di quando si calano alcune cose astratte poi nella realtà concreta e sembrano una barzelletta”. Queste le parole della governatrice della Calabria, Jole Santelli, rilasciate ai microfoni di “Sky tg24” in merito alla misurazione della temperatura corporea in uno stabilimento balneare.