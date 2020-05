«I numeri sono stati veramente ridotti, anche nei ritorni, e questo ci consente di dire: superiamo la paura, la Calabria è aperta». Lo afferma il Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, nel corso di un incontro nella sede della Giunta con i sindaci dei 14 Comuni premiati con la Bandiera Blu di Legambiente. Ad oltre tre settimane dall’inizio della Fase 2 del Coronavirus, in cui è stato permesso il rientro dei fuori sede, la governatrice tira un sospiro di sollievo perché questa volta i contagi di ritorno non sono stati un problema. «Dobbiamo cercare di utilizzare quest’estate – ha rilevato Santelli – nel senso positivo del termine. Noi abbiamo fatto davvero tanti sacrifici, tutti insieme, noi Calabria e noi calabresi abbiamo fatto sforzi enormi per mantenere integra la nostra regione. Dopo il decreto del governo che prevedeva il ritorno nelle proprie residenze, abitazioni e domicilio ho fatto un’ordinanza che li limitava solo alle residenze. Noi, solo noi, solo la Calabria ha fatto per 7 giorni a tappeto i controlli negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, sulle strade, al Nord, al centro e al Sud, abbiamo controllato le vie di accesso con il 118 e le forze di polizia, che ringrazio sentitamente. In questi giorni abbiamo fatto circa 6mila tamponi, soltanto per i ritorni. Con felicità dico che i numeri sono stati veramente ridotti, anche nei ritorni, e questo ci consente di dire: superiamo la paura, la Calabria è aperta. La Calabria è aperta a chi vuole approfittare di questo momento particolare per scoprire una regione in cui chiunque scelga di venire ritorna, ha voglia di restare».