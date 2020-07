Inizia la collaborazione tra il Palermo e la Caritas. Un incontro per celebrare il momento si è tenuto sul campo del “Renzo Barbera”. Mario Alberto Santana, capitano del Palermo, ha dichiarato: «Questo è un grande messaggio alla città e ai nostri tifosi per dimostrare che ci teniamo tanto. Vengo ogni giorno al “Barbera”, la mia voglia è quella di fare un altro anno da protagonista. Voglio giocare e mettere in difficoltà chi viene, sto bene e arriverò in ritiro per recuperare la condizione. Serie C? Ci sono difficoltà che dobbiamo affrontare tutti insieme. E’ un campionato difficile, considerando anche il girone C. Giocare in tutte le categorie col Palermo? Sono già molto felice di aver vinto la Serie D con i rosa, adesso mi impegnerò al massimo per vincere un altro campionato».