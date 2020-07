Il Coronavirus continua a seminare panico nel mondo. Secondo quanto riportato da “Repubblica.it”. Il numero di infezioni Covid-19 ha superato i 13,8 milioni. I dieci Paesi più colpiti in tutto il mondo in termini di casi sono: Stati Uniti, Brasile, India, Russia, Perù, Sudafrica, Messico, Cile, Regno Unito e Iran. In Catalogna, le autorità hanno adottato nuove misure restrittive per parte della regione, compresa Barcellona, chiedendo di evitare gli assembramenti superiori al numero di 10 persone. Negli Stati Uniti è record di contagi quotidiani: 68.428 nelle ultime 24 ore.