Matteo Salvini, leader della Lega, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul sindaco di Palermo Orlando. Ecco quanto riportato da “Repubblica.it”: «Il sindaco Orlando, ultimo assoluto in Italia per gradimento dei cittadini secondo i dati del Sole24Ore, perde pezzi e passa il tempo a insultare me e la Lega. Dimissioni! Nelle ultime ore, si è dimesso l’assessore ai Cimiteri, quindici giorni fa aveva annunciato l’addio anche l’assessore alla Cultura».