Inizia la collaborazione tra il Palermo e la Caritas. Un incontro per celebrare il momento si è tenuto sul campo del “Renzo Barbera”. Dario Mirri, presidente del Palermo, ha dichiarato: «Il Palermo ha sempre voluto dimostrare di volersi legare al territorio. Il progetto che abbiamo iniziato è sociale e l’obiettivo è restare vicino alla città. Incontro al Comune per la questione stadio? Abbiamo incontrato i capigruppo e sono stati presentati punti di forza e debolezza della proposta di convenzione. Mi auguro che il Consiglio non faccia politica, puntando a far giocare il Palermo nella propria città. Stiamo discutendo della possibile revisione dell’avviso pubblico. Nuova stagione? E’ parecchio complicato l’avvicinamento, nessuno di noi era abituato a questa situazione. Chiedo un po’ di pazienza ai tifosi, è tutto rinviato ed è come se fossimo nel mese di aprile-maggio. Tutti sognano una squadra che possa vincere e questo è il nostro desiderio».