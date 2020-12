Il Città di Sant’Agata ha appena ufficializzato un colpo in entrata attraverso la sua pagina ufficiale Facebook.

Si tratta dell’ex rosanero Davide Monteleone, di seguito la nota:





“Il Città di Sant’Agata comunica che grazie all’aiuto del procuratore Claudio Monteleone, si è assicurato le prestazioni del centrale difensivo Davide Monteleone. Il classe ’95 nativo di Palermo, arriva dalla Puteolana dove aveva collezionato 4 presenze. Prima di vestirsi di biancoazzurro Monteleone che aveva cominciato nelle giovanili del Palermo, ha vestito le casacche di: Ternana, Padova, Sicula Leonzio, Darfo Boario, Marsala e come detto precedentemente Puteolana.

“Sono contento di aver sposato il progetto Città di Sant’Agata – dice il calciatore dopo l’accordo- . Ho trovato un buonissimo ambiente, compagni splendidi, che mi hanno messo subito a mio agio, e una Società seria. Quando si è profilata questa opportunità, non ci ho pensato molto e adesso eccomi qui. Siamo una buona squadra e abbiamo tutte le carte in regola per centrare la permanenza in questo campionato”.