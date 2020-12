Cristiano Malgioglio, è entrato da poco nella casa del Grande Fratello Vip, ma ha già fatto una gaffe in merito al vaccino per il Coronavirus.

Infatti il vip dentro la casa avrebbe pronunciato le seguenti frasi: «La situazione fuori è terribile. Adesso ci dovrebbe essere il vaccino, ma chi se lo fa! Ma se non è stato testato per tanto tempo che fai? Magari il virus scomparirà da solo perché sai, questo è un virus da laboratorio, non naturale».





Parole che sicuramente lasceranno discutere in molti.