Nella 2^ serata della 74^ edizione del Festival di Sanremo, tra il pubblico, è spuntata una sciarpa del Palermo. Nella giornata di ieri lo stesso fatto era accaduto e ripreso in una stories Instagram della cantante Emma Marrone, una delle artiste in gara. In alto la foto.

Sanremo: tra le stories di Emma Marrone spunta una sciarpa del Palermo (FOTO)