Giunti: «Traorè fortissimo, Palermo tappa importante per la sua carriera»

L’ex tecnico della Primavera del Milan, Federico Giunti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “PianetaSerieB” parlando di Chaka Traorè, nuovo acquisto del Palermo.

Ecco le sue parole:

«Chaka Traoré un esterno offensivo che può ricoprire più ruoli dell’attacco. Gli piace giocare di più a sinistra. Essendo un destro si tiene la possibilità di rientrare nel campo per fornire assist o tirare in porta. È fortissimo nell’uno contro uno e quando è in giornata è impressionante. Spero riesca a fare la differenza con il Palermo. Palermo è una tappa fondamentale della sua carriera, perché credo abbia bisogno di continuità nel giocare. Ha fatto secondo me la scelta giusta andando in una squadra che ha ambizioni di classifica e di migliorarsi. I rosanero hanno giocatori altrettanto forti e Chaka Traoré va a ad inserirsi in un contesto che per lui può essere motivo di miglioramento. È per questo che lui ha accettato e gli auguro che riesca a mettere in mostra le sue qualità, che vi assicuro sono elevate».

«Il ruolo? Il Palermo schiera almeno 3 giocatori offensivi davanti. Corini ha bisogno di più interpreti, anche diversi tra di loro. Chaka si inserisce in un reparto offensivo in cui lui è l’esterno sinistro, ma può giocare tranquillamente anche a destra. È capace di giocare anche come trequartista dietro la punta. Quando un giocatore ha tecnica e conosce il gioco non ha problemi in qualsiasi posizione di campo tu lo metta. Sono stato veramente contento per lui ed è stata una soddisfazione incredibile. Il gol contro l’Empoli è la fotografia di Chaka: la palla a giro sul secondo palo è il suo pezzo forte. È per quello che lui preferisce la zona sul centro-sinistra e da li spesso non perdona, come ha fatto ad Empoli. In quell’immagine c’è tutto Chaka Traoré. Spero riesca a farne tanti altri anche con la maglia del Palermo».