Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, avrebbe rifiutato l’invito a Sanremo, è questo il retroscena che emerge dalla “Gazzetta dello Sport”.

Il giocatore avrebbe risposto “C’è solo l’Inter”, alla proposta di Amadeus. D’altra parte per Ibrahimovic non c’era alcun problema, anche nella conferenza stampa pre Sanremo aveva dichiarato che le cose che succedono in campo rimangono in campo.