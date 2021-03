Secondo quanto si apprende da una nota dell’agenzia di stampa, “Adnkronos”, La terza ondata “farà molti morti”, è la fosca analisi di Massimo Galli. Il responsabile delle malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano lo dice chiaramente, a suo parere il vaccino è l’unico argine. E resta tale anche a fronte delle nuove zone che entreranno in vigore in Italia a partire dal 15 marzo.

“Serve vaccinare, vaccinare, vaccinare. Soprattutto in questo momento in cui la pandemia impenna verso l’alto: ciò che importa sopra ogni cosa è proteggersi. Evitare le chiusure che sono dolorose per tutti. Quello che serve è vaccinare molte persone”. Ad Adnkronos Salute Galli ha ribadito un concetto: “Per fronteggiare la pandemia servono tutte le armi a disposizione, quindi AstraZeneca va utilizzato”.