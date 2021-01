Stando a quanto si legge su “Corriere.it” Amadeus potrebbe essere pronto a rimettere il suo mandato di direttore artistico e conduttore del festival di Sanremo.

Il motivo è da ricongiungersi all’assenza del pubblico. Il conduttore infatti, ha più volte dichiarato di non voler condurre la più importante competizione canore italiana con il teatro Ariston vuoto.





Secondo voci insistenti all’interno della squadra del Festival, il conduttore starebbe valutando il gesto clamoroso, dopo le parole twittate dal ministro Franceschini sul divieto ai figuranti in sala per il Teatro Ariston di Sanremo. Amadeus e i suoi, che hanno sempre parlato della difficoltà per gli artisti di esibirsi davanti ad un teatro vuoto, avrebbero sottolineato anche come martedì il ministro della Salute Roberto Speranza non avesse parlato di figuranti, come ha fatto invece Franceschini, le cui parole sono state dunque interpretate come un attacco al festival. Dal momento che — si fa notare da ambienti vicini al festival — molti altri programmi tv vanno in onda con un pubblico di figuranti scritturati.

Ecco quanto si legge sul Tweet della discordia:

“Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito il ministro Speranza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”.

Insomma no ai figuranti. Una presa di posizione che stride con quanto accaduto finora in televisione, dove i figuranti sono largamente utilizzati. I figuranti, infatti — diversamente dal pubblico — rientrano nella categoria di «attori» contrattualizzati che sono parte integrante dello spettacolo stesso (esemplare il caso di X Factor che li ha utilizzati nell’ultima edizione o il Costanzo Show che va in onda regolarmente dal Teatro Parioli.