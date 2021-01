Nel corso della presentazione del Consorzio italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione del Covid e per il monitoraggio della risposta immunitaria alla vaccinazione, è intervenuto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri affermando che una volta che il personale sanitario e gli anziani avranno ricevuto le due dosi di vaccino, sarà possibile procedere con le riaperture e con un allentamento delle restrizioni.

Ecco quanto dichiarato:





“In Italia, al di là del problema sanitario, come in tutto il mondo, vi è un problema economico e sarà necessario, una volta protetti i nostri anziani, riaprire in sicurezza“.