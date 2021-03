«Non è il mio mondo ma sono in buone mani. Non sono preoccupato, penso che tutto andrà bene e se sbaglio nessuno mi può giudicare perché non è il mio mondo. Se faccio bene meglio, così quando smetto il calcio avrò un altro lavoro. Sono carico, non so cosa mi aspetta ma sicuramente ci divertiamo».

Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic durante la conferenza di apertura di Sanremo 2021.