Fabrizio Miccoli e Francesco Moriero si son dimessi dalla Dinamo Tirana:

«Non c’erano le condizioni per continuare, recentemente non abbiamo preso soldi e ci abbiamo pure rimesso. La nostra è stata una scelta per passione e per fare esperienza», ha detto a Tuttomercatoweb l’ex capitano del Palermo in viaggio verso l’Italia dopo aver salutato calciatori e tifosi.





«Ci siamo dimessi. Tutta questa confusione è nata dal fatto che nel comunicato mister Moriero non ha salutato il presidente. Ma se ci dimettiamo evidentemente c’è qualcosa che non va. E comunque nemmeno noi abbiamo tempo da perdere però abbiamo perso due mesi. E se se avessi pensato al nome non sarei andato in Serie B albanese. È stata un’esperienza formativa. Abbiamo conosciuto ragazzi splendidi. Ma mi chiedo: perché chiudere l’esperienza facendo confusione o perdere tempo? Noi siamo gente che vuole lavorare, siamo persone perbene».