Intervenuto ai microfoni di “SportChannel”, il dg del San Tommaso Annino Cucciniello ha parlato della sfida all’Acireale di domenica. Ecco le sue parole: «Dobbiamo costruire la nostra scalata in casa, ne abbiamo tre su quattro ora e chiunque verrà al ‘De Cicco’ prima di portare via punti dovrà sudare sette ‘maglie’. All’andata vinsero nell’extratime inoltre ci fu rubato un punto meritato, l’accoglienza non fu delle migliori quindi invito tutti a venire a Pratola Serra a darci una mano per vincere questa battaglia sportiva. La salvezza è più di uno scudetto per noi, come vincere una Champions, dobbiamo lavorare per raggiungere i playout e poi la migliore posizione. Tutti noi ci crediamo, la squadra è viva, sicuramente abbiamo questi 4 turni da sfruttare».