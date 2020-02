Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, in Inghilterra è accaduto un episodio che ha fatto il giro del web. Infatti, nel corso della gara di FA Cup tra Oxford e Newcastle, dopo la rete di Saint-Maximin, un tifoso dei Magpies ha esultato in maniera molto particolare. Il giovane ha infatti mostrato le parti intime ai tifosi avversari. Il gesto non è passato inosservato alle telecamere e così l’uomo è stato radiato da qualsiasi campo inglese. In alto la foto in questione.