La Sampdoria nel pomeriggio ha vinto 2 a 0 contro il Cosenza grazie alla doppietta di Borini. Nel post-partita Andrea Pirlo ha rilasciato le seguenti parole in sala stampa:

«Avevamo bisogno di un risultato positivo. Il gruppo è sano e lavora sempre bene e duramente, per cui c’è poco da rimproverargli in settimana. Nelle partite deve interpretare quanto fatto in allenamento. Vincere in casa lo volevamo da tempo per liberarci e aumentare l’autostima. Non potevamo sbagliare, c’erano tutte le componenti giuste per vincere. Il Cosenza ha fatto la sua partita ma a volte le partite si decidono con gli episodi e oggi è accaduto a noi con il rigore. La festa per Mantovani è stata importante. L’abbiamo fatta bene, ci voleva ma ora pensiamo alla prossima perchè non abbiamo ancora fatto niente.

Quando vinci duelli individuali ti porta a vincere le partite. C’era la giusta convinzione. in queste due settimane c’erano le sensazioni buone. Oggi giocavamo con due centrali del 2003 e un portiere del 2002. Squadra giovane non abituata a giocare con questa pressione. C’è da fare i complimenti».