Oggi pomeriggio il Cosenza ha perso 2 a 0 in casa della Sampdoria. Nel post-partita il tecnico Fabio Caserta ha commentato con le seguenti parole la sconfitta rimediata:

«Ogni partita è condizionata dagli episodi. Loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni concesse, ma la mia squadra se l’è giocata alla pari sapendo comunque reagire alla prima rete subita. Quando giochi a viso aperto però capita di concedere qualche occasione. Peccato per la traversa di Tutino e per quanto riguarda la prestazione sono soddisfatto. Rifarei tutte le scelte perchè quando le faccio sono sempre convinto e con i se e i ma non si va da nessuna parte».