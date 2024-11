Sampdoria verso il Palermo: Ioannou rientra in anticipo dalla Nazionale

Nikolas Ioannou rientra in anticipo dal ritiro della Nazionale del Cipro e già domani, martedì 19 novembre, tornerà a Genova per preparare il match della sua Sampdoria contro il Palermo, in programma domenica allo stadio Renzo Barbera. Il terzino, a causa della squalifica per somma di ammonizioni scattata dopo il giallo ricevuto contro la Lituania, non potrà prendere alla sfida di stasera in Nations League contro la Romania. Un rientro anticipato che sicuramente farà felice mister Andrea Sottil.

