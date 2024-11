Bari, Mantovani: «Siamo una squadra forte. Abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo»

Le colonne de “Il Nuovo Quotidiano di Puglia” riportano un’intervista rilasciata da Valerio Mantovani, difensore classe 1996 del Bari, il quale ha analizzato la prima parte di stagione dei biancorossi:

«L’idea che mi sono fatto è che questa è una squadra forte, dovevamo stare attenti in qualche particolare contro la Reggiana e Cosenza. Per me abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo fatto. È una squadra matura perché va a Salerno a fare la partita e porta a casa i tre punti importantissimi. Lavorare nella sosta dopo una vittoria rende la settimana più piacevole. Soprattutto era importante perché arrivavamo da un serie di risultati utili consecutivi, ma non avevamo raccolto quello che secondo me meritavamo. A volte per demeriti nostri, a volte per episodi che potevano andare in un altro verso. La vittoria di Salerno è importante perché dà un’iniezione di fiducia alla squadra e soprattutto ancora una volta non abbiamo preso gol».