Pisa, si rivede Morutan: sarà a disposizione tra fine dicembre e inizio gennaio

Olimpiu Morutan si avvicina sempre di più al ritorno in campo con la maglia del Pisa. Il giocatore rumeno, tornato in nerazzurro in estate dopo la sua esperienza con l’Ankaragücü, è tornato a lavorare a San Piero a Grado attraverso un percorso di recupero specifico con il preparatore atletico. Il classe ’99 vuole rientrare in gruppo il prima possibile dopo aver iniziato a lavorare già da in po’ di tempo a Bologna: secondo Calciopisa.it sarà a disposizione di mister Filippo Inzaghi tra fine dicembre e inizio gennaio.

