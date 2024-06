Sampdoria: per la panchina della Primavera spunta il nome di Di Benedetto

La situazione della Sampdoria Primavera sembra essere piuttosto complessa, con una serie di cambi alla guida tecnica e una stagione difficile che ha visto la squadra sfuggire alla retrocessione solamente per una disposizione che prevedeva la discesa in Primavera 2 solo per l’ultima classificata. Con l’arrivo di Pietro Accardi, c’è chiaramente un intento di rafforzare e migliorare l’organizzazione a tutti i livelli, inclusa la struttura giovanile.

Come riportato da “Clubdoria46.it” Stefano Di Benedetto, tecnico delle giovanili del Palermo, emerge come possibile candidato per il ruolo di allenatore della Primavera della Sampdoria. Questo potrebbe rappresentare una svolta importante per la squadra, portando esperienza e una nuova visione che potrebbe essere cruciale per invertire la rotta dopo una stagione così problematica.

Con questi cambiamenti e con la nuova guida, la Sampdoria Primavera spera di ottenere migliori risultati nel prossimo campionato, stabilizzando la squadra e fornendo una piattaforma solida per il futuro sviluppo dei giovani talenti.