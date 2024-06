Di Marzio: “Angri, contatti con Sforzini per la panchina”

L’Angri sta pianificando attivamente per la stagione 2024/25 e come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito “SerieD24.com” sembra che Ferdinando Sforzini sia tra i candidati per diventare il nuovo allenatore del club. Per Sforzini, noto per aver accumulato oltre 200 presenze in Serie B durante la sua carriera da calciatore, questa sarebbe la sua prima esperienza alla guida tecnica di una squadra, un passaggio significativo nella sua carriera nel mondo del calcio.

Nonostante l’interesse per Sforzini, è importante notare che lui non è l’unico in lizza per la panchina dell’Angri. Questo implica che il club sta valutando più opzioni, probabilmente cercando di assicurarsi la migliore figura possibile per guidare la squadra nella prossima stagione.

La decisione finale potrebbe dipendere da vari fattori, inclusi i colloqui con i candidati e le loro visioni per il club. Se Sforzini sarà scelto, potrebbe portare una nuova energia e prospettiva al club, grazie alla sua ricca esperienza come giocatore. Questo è un momento cruciale per l’Angri, che cerca di posizionarsi al meglio per i futuri successi.