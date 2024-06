TMW: “Girona, c’è da costruire una squadra da Champions: si pensa a Huijsen”

Dean Huijsen, talento difensivo olandese naturalizzato spagnolo, si trova al centro di un intenso interesse da parte di diversi club europei. La Juventus, apparentemente pronta a cedere Huijsen per finanziare il proprio mercato, potrebbe generare un’asta interessante per il giovane difensore.

Come si legge su “TMW” il Girona, fresco di una stagione sorprendente in Liga dove ha raccolto 81 punti e sfiorato il titolo, prima di cedere a Real Madrid e Barcellona, è tra i club più interessati. I catalani, alla ricerca di rinforzi per la loro prima storica partecipazione alla Champions League, sono pronti a presentare un’offerta concreta per Huijsen, secondo quanto riportato da Sportitalia.

Anche il Borussia Dortmund e l’Atalanta mostrano un forte interesse per il giocatore. Per l’Atalanta, in particolare, Huijsen potrebbe diventare una contropartita chiave in una trattativa per acquisire Teun Koopmeiners dalla Juventus, dimostrando l’alta stima che il club bergamasco ha nei confronti del difensore.

Inoltre, José Mourinho, che ha già avuto Huijsen alla Roma in prestito a gennaio, sembra volerlo nuovamente, questa volta per il Fenerbahce. La Juventus, però, valuta il difensore attorno ai 30 milioni di euro, cifra che potrebbe rafforzare ulteriormente il tesoretto bianconero per future operazioni di mercato.

Questo interesse diffuso sottolinea il valore percepito di Huijsen e l’importanza strategica che potrebbe avere nelle scelte di mercato di quest’estate, con la Juventus in una posizione di forza nella negoziazione.