Euro 2024: 1-1 all’intervallo tra Turchia e Georgia

Termina 1-1 il primo tempo del match di Euro 2024 tra Turchia e Georgia.

A sbloccare il match al 25′ è la Turchia con Mert Muldur che prende palla sul limite e decide senza troppe esitazioni di concludere in porta. Il suo tiro è davvero impeccabile e termina in rete nel sette di destra. Due minuti più tardi arriva anche il raddoppio con Kenan Yildiz che riceve un bellissimo passaggio in area e tenendo il pallone basso insacca all’angolino di sinistra. Ma l’arbitro annulla per fuorigioco dopo il check al Var. Al 32′ la Georgia trova il pari con Georges Mikautadze che calcia di prima intenzione all’interno dell’area e batte il portiere all’angolino basso di destra.