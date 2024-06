Euro 2024: esordio felice per la Turchia, Georgia sconfitta 3-1

Esordio sorridente per la Turchia di Vincenzo Montella. Nel match valevole per il Gruppo F di Euro 2024, la formazione di Montella, passa sulla Georgia vincendo per 3-1.

Ad aprire le marcature è uno splendido destro al volo di Müldür al 25′, pareggiato pochi minuti dopo da una zampata di Mikautadze, con la complicità del portiere Günok (32′). I turchi dominano sul piano del possesso e al 65′ trovano il gol decisivo, grazie a un’invenzione di Arda Güler. Il match termina, così, 3-1 per la Turchia.