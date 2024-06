Euro 2024: non si sblocca il match tra Portogallo e Rep. Ceca, è 0-0 all’intervallo

Termina il primo tempo del match tra Portogallo e Repubblica Ceca valido per il Gruppo F. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo, domina il primo tempo ma non riesce però a buttare la palla in rete.

Leao e compagni riescono con semplicità a trovare spazi nella difesa della Repubblica Ceca, ma le occasioni davvero concrete per far gol sono poche e non bastano per portare in vantaggio i portoghesi. Il match scivola al riposo sul punteggio di 0-0.