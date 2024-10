Mantova-Palermo: venduti circa 500 biglietti per il settore ospiti

Il 30 ottobre si avvicina e i tifosi del Palermo sono pronti a far sentire il proprio supporto anche in trasferta. Per la gara di campionato che vedrà i rosanero impegnati contro il Mantova, sono già stati venduti circa 500 biglietti per il settore ospiti dello Stadio Danilo Martelli. Un numero significativo, che testimonia ancora una volta la passione e la dedizione della tifoseria siciliana, sempre al fianco della propria squadra.

Nonostante la distanza tra Palermo e Mantova, che rende la trasferta piuttosto impegnativa, i supporters rosanero non si sono lasciati scoraggiare e saranno presenti in massa per sostenere i propri beniamini in una partita che si preannuncia combattuta. Il Palermo, reduce da un buon avvio di stagione, punta a consolidare la propria posizione in classifica, e la spinta dei tifosi sarà senza dubbio un fattore importante per cercare di ottenere un risultato positivo.

Mantova-Palermo: biglietti in vendita per il settore ospiti, le info