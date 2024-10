Mantova-Palermo: biglietti in vendita per il settore ospiti, le info

Il Mantova rende noto che i biglietti per il settore ospiti per assistere alla gara fra Mantova e Palermo, valevole per la 11ª giornata del campionato di Serie BKT e in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 20.30 presso lo Stadio “Danilo Martelli”, sono in vendita sul circuito TicketOne fino alle ore 19.00 di martedì 29 ottobre.

Il settore “Curva Cisa” riservato ai tifosi ospiti ha una capienza di 947 posti.

PREZZI

INTERO: € 20,00 + commissioni servizio Ticketone

RIDOTTO (Over 65, Donne, Under 16): € 15,00 + commissioni servizio Ticketone

APERTURA CANCELLI

I cancelli dello stadio apriranno alle 18.30. L’invito, per tutti i sostenitori, è di recarsi allo stadio a ridosso dell’orario di apertura muniti di biglietto e documento d’identità.

ACCREDITI

Le richieste di accredito per addetti ai lavori o aventi diritto potrà avvenire entro e non oltre le ore 14:30 di venerdì 25 ottobre.

Invitiamo i tifosi ad acquistare il proprio tagliando i giorni antecedenti la gara al fine di evitare lunghe attese.