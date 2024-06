Basta Arabia, torno in Italia: si è pentito e sta già preparando le valigie | Non aspetta nemmeno la fine dell’Europeo

Tutti scappano dall’Arabia Saudita. L’ex Serie A vuole tornare in Italia: si è già pentito della sua scelta

Sembrava aver messo sottosopra il calcio europeo in maniera veloce ed inesorabile. La Saudi Pro League, prima con Cristiano Ronaldo, poi con Neymar, con Koulibaly, con Mane, e con tantissimi altri campioni – anche della Serie A – aveva spaventato nel 2023 le più importanti leghe europee ma sembra adesso aver perso clamorosamente appeal.

Forse gli incontri blandi e a ritmo bassi, che sono riusciti a fare diventare quasi isterico in certi casi CR7, hanno spaventato chi si era fiondato senza pensare su stipendi assurdi. Tanti calciatori infatti, soprattutto quelli che ancora possono dare tanto al calcio che conta, sembrano quasi essersene pentiti e il ritorno in una lega più ambiziosa non sembra ipotesi così surreale.

E’ il caso di uno dei protagonisti di questo Europeo, che ha già steccato l’esordio in un grande match nonostante essersi messo in mostra alla grande nel campionato Arabo. Un campionato evidentemente non allenante, e la Serie A potrebbe riabbracciarlo dopo averlo perso a distanza di un solo anno.

Dall’Arabia alla Serie A

Forse proprio l’impatto con il calcio europeo avrà convinto il giocatore a ripensarci. La prima partita del resto è stata sotto tono, e la Saudi Pro League sembra non essere una buona palestra per competizioni di questo tipo.

Una stagione da grande protagonista in Arabia, una prestazione sotto le aspettative alla prima grande sfida. Dov’è finito il sergente Milinkovic-Savic? Nel pieno della maturazione calcistica uno dei più forti centrocampisti della nostra Serie A aveva deciso di accettare l’offerta dell’Al-Hilal andando in Arabia, ma adesso i soldi della Saudi Pro League potrebbero non bastare a convincere il serbo a rimanere in azzurro.

Milinkovic-Savic torna a casa

A questo punto, post Europeo, Milinkovic-Savic potrebbe tornare anche in Serie A dopo la deludente esperienza in Arabia. Condita dal titolo con l’Al-Hilal, certo, concluso in doppia cifra sia di gol che di assist, ma il campionato non sarebbe stimolante a sufficienza. Ecco perché squadre come la Juventus potrebbero attrarre l’ex sergente biancoceleste.

Al momento il giocatore guadagna 20 milioni di euro a stagione, ma la Juventus, se non dovesse rinnovare Rabiot, potrebbe offrirgli un contratto importante per convincerlo a tornare in Italia. Non alle cifre arabe, ovviamente.