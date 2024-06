Da Cagliari: “Palermo, sfuma Viola? Con l’arrivo di Nicola potrebbe rinnovare”

Il Palermo sta progettando un ritorno ambizioso in Serie A con Alessio Dionisi alla guida e il nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis che è già all’opera per costruire un team competitivo. Uno dei bersagli per il rafforzamento del centrocampo è Nicolas Viola del Cagliari. Questo potrebbe segnare un ritorno di Viola a Palermo dopo un’assenza di 12 anni, a patto che il nuovo allenatore approvi.

Nicolas Viola ha avuto una stagione impressionante, giocando 28 partite tra Serie A e Coppa Italia, con 6 gol e 3 assist. Nonostante il suo successo, le discussioni sul suo futuro sono incerte. Come scrive “Cagliarinews24.com” Recentemente, ci sono state voci di un rinnovo di contratto sotto la guida del potenziale nuovo allenatore del Cagliari, Davide Nicola, che sembra favorevole a mantenere Viola.

Questo sviluppo potrebbe complicare o addirittura precludere i piani del Palermo di portare Viola nella squadra, dato il possibile rinnovo con il Cagliari. Tuttavia, con le dinamiche del calcio che cambiano rapidamente, rimane da vedere come si evolveranno le trattative e le decisioni nel corso della finestra di trasferimento.