TMW: “Catanzaro, per la poltrona di direttore sportivo avanza Polito”

Ciro Polito potrebbe presto diventare il nuovo direttore sportivo del Catanzaro. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il dirigente, reduce dall’esperienza con il Bari è il nome su cui punta il presidente Floriano Noto per dare il via a un nuovo corso dopo gli addii di mister Vincenzo Vivarini e del direttore Giuseppe Magalini, seppur non ancora ufficializzati. La candidatura dell’ex direttore sportivo biancorosso avanza dunque con forza.

