TMW: “Palermo, piace Nikolaou. Possibile asse con lo Spezia”

Nelle scorse ore lo Spezia avrebbe messo gli occhi in casa Palermo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, infatti, i bianconeri avrebbero manifestato interesse nei confronti di Fabio Lucioni ed Edoardo Soleri. Al momento non ci sarebbero trattative iniziate ma, qualora il club ligure dovesse fare sul serio, i rosanero potrebbero chiedere Dimitrios Nikolaou come contropartita. Il difensore greco è legato allo Spezia con un contratto fino al 2027 ed ha giocato nell’Empoli di Alessio Dionisi, nuovo allenatore rosanero, nella stagione 2020-21. Possibile asse di mercato, dunque, tra le due società.

