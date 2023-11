Eugenio Corini ha parlato in mixed-zone al termine della gara persa contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Un punto in tre partita è penalizzante, questo è un dato oggettivo. Sicuramente abbiamo subito la veemenza della Sampdoria, avevamo ancora qualche scoria della sconfitta con il Lecco. L’inerzia della partita andava dalla nostra parte e abbiamo creato occasioni per pareggiare. Abbiamo la possibilità di fare meglio già mercoledì contro il Brescia. Tutto si può migliorare, in questo momento qualche certezza è venuta meno. Penso si possa fare tutto meglio, lavoriamo quotidianamente per farlo. La squadra è stata generosa, abbiamo reagito, peccato che il risultato non ci ha premiato. Questo è un campionato che vive momenti positivi e negativi, dobbiamo prepararci al meglio per recuperare una partita importante e dovremmo dare il meglio per poterla vincere».