Matteo Brunori ha parlato in mixed-zone in merito alla sconfitta contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Cosa non sta funzionando? Sicuramente non sono io a dirlo cosa non funziona in campo, si commettono gli errori altrimenti tutte le partite finirebbero 0-0. Purtroppo oggi un epsiodio ha deciso la partita, anche se non era rigore perché eranun fallo a favore nostro. Dispiace, siamo arrabbiati, delusi, ma bisogna ripartire. Brescia? Noi bisogna non avere ne carichi ne vantaggio, sarà una partita delicata davanti alla nostra gente e non vogliamo deludere. A noi fa solo piacere avere tutti questi tifosi al seguito e dispiace ancora di più non gioire con i nostri tifosi»