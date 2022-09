Come riportato da “Il Secolo XIX” la Sampdoria nelle mani di uno sceicco. Sarebbe questo il futuro del club blucerchiato. Francesco Di Silvio e Ivano Bonetti saranno a Genova per uno o più incontri importanti legati alla trattativa per l’acquisto della società, con il produttore cinematografico che ha tenuto «a ribadire una cosa, lo sceicco esiste».

Lo sceicco, scrive il quotidiano, è Khalid Faleh Al Thani. «Quando ho iniziato questa avventura il dottor Vidal nutriva dei dubbi sulla mia proposta. Anche perché ci siamo affidati a degli advisor pessimi. Vorrei ringraziare Vidal, un grande professionista, perché ci è sempre stato vicino. Indicandoci quello che avremmo dovuto fare per consegnare la documentazione richiesta nel modo corretto. Preciso che Vidal non ha mai, dico mai, ostacolato in nessun modo la nostra iniziativa. Adesso finalmente stiamo facendo le cose nel modo giusto», ha aggiunto.