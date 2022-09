Come si legge su “Trileggo.it” Ettore Minore è il nuovo proprietario del Marsala Football Club. Il dott. Minore è stato a Marsala nella giornata di sabato scorso quando ha incontrato il sindaco ed alcuni assessori, mentre, nella serata dello stesso giorno, Vincenzo Onorio, per definire il passaggio societario.

Da lunedì si sta lavorando alla parte burocratica, per formalizzare il passaggio e renderlo pubblico attraverso una conferenza stampa. Non è un mistero che il nuovo DS sarà Umberto Calaiò, mentre, il tecnico, Vincenzo Giannusa. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, domenica si affronterà la trasferta di Carini con l’attuale organico, mentre, da lunedì prossimo sarà tutto un altro Marsala, verranno, infatti, tesserati circa dieci nuovi calciatori che si uniranno ai giovani già in squadra per tentare di risalire la classifica al più presto.