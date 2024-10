Sampdoria, Manfredi: «L’ambizione è di tornare in Serie A»

Matteo Manfredi, patron della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio parlando delle ambizioni del club blucerchiato:

«La Sampdoria ha l’ambizione e la precisa volontà di salire in Serie A. Abbiamo fatto un piano di budget in caso di mancata promozione considerando anche lo scenario peggiore, ma naturalmente l’obiettivo è un altro. Accardi? Mi sono reso conto della necessità di avere accanto un uomo moderno, ma dal sapore antico e che avesse maggiore esperienza nel calcio: per questo ho scelto Pietro Accardi».