Cesena, l’ex rosa Prestia: «In B tutte hanno individualità forti. Nostre qualità sono tante»

Il capitano bianconero Giuseppe Prestia, ex rosanero, si è presentato nella sala stampa dell’Orogel Stadium – Dino Manuzzi, per presentare la sfida contro la Salernitana.

«Per quanto visto in campo fino ad oggi, penso che il Cesena abbia raccolto qualcosa in meno di quello che meritava: tra le numerose occasioni create ed alcune partite perse nel finale, sicuramente meritavamo qualcosa in più. Vedo comunque una squadra serena, tranquilla e applicata, che ogni partita cerca di fare il massimo e portare a casa più possibili.

Come ho ritrovato la Serie B? Ho lasciato questo campionato quattro anni fa con l’Alessandria e secondo me la Serie B è sempre stato e resta un campionato importante e molto impegnativo, nel quale le partite si decidono spesso su episodi sempre diversi tra loro. Rispetto alla stagione scorsa, in questo torneo c’è molta più fisicità e molti più giocatori di qualità.

Le partite sono fatte di tanti episodi e in Serie B i dettagli fanno la differenza. La partita con il Brescia ci ha dato degli spunti importanti sui quali la squadra ha risposto benissimo, soprattutto sui calci piazzati, in occasione dei quali avevamo subito parecchi gol: a questo proposito penso che il passaggio dalla marcatura a zona a quella a uomo ci abbia dato più responsabilità.

Sicuramente contro il Brescia, oltre che la solidità difensiva, abbiamo trovato una cattiveria diversa. L’attenzione ai dettagli con cui abbiamo affrontato il Brescia deve essere la base di questo sport, perché nel calcio se non hai quell’intensità e quella cattiveria in ogni momento, fai fatica con tutti. Sicuramente è una base importante, che possiamo e dobbiamo portare con noi anche a Salerno.

Quando vieni da due sconfitte consecutive, come era stato per noi prima di sabato, cerchi sempre di metterci qualcosa in più; quindi, secondo me dobbiamo cercare di rispondere colpo su colpo alla Salernitana, che penso metterà in campo una grande aggressività. Al di là dei singoli avversari, perché comunque in Serie B tutte le squadre hanno in gruppo individualità forti, noi dobbiamo reggere colpo su colpo e andare a Salerno a fare la nostra partita con umiltà e con lo stesso atteggiamento avuto con il Brescia. Le nostre qualità sono tante, quindi andiamo lì con la consapevolezza di essere un gruppo forte e che può giocarsela con tutti».