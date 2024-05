Sampdoria, l’ex Stojanovic: «Giocare in B è più difficile che in Serie A»

Petar Stojanovic, rientrato all’Empoli dopo il prestito annuale alla Samp, è intervenuto ai microfoni di en.nogomania.com per parlare di vari temi. Il calciatore si è soffermato sull’esperienza appena passata e sulle differenze tra Serie B e A.

«Samp? L’inizio di stagione è stato negativo. Avevamo brutti risultati e le aspettative erano altre. La Sampdoria è un grande club, puntava al ritorno in Serie A, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Sono entrato in crisi, sono finito in panchina, è stata colpa mia, non ero in forma. Questo deriva dall’Empoli. Quando non c’è la testa le cose non vanno bene, una volta sistemate le cose, la seconda parte di stagione è stato ottimo, abbiamo raggiunto i playoff. Sulla Serie B? Giocare in Serie B è più difficile che in Serie A, anche se può sembrare strano. Me lo hanno detto tutti, ma non ci credevo. La qualità in Serie A è ovviamente più alta, questo non si discute, ma la Serie B è più dura. Ci giocano giocatori esperti, ogni partita è una battaglia, è un po’ un ‘lega sporca’. È interessante notare che ci sono grandi club e alcuni giocatori guadagnano anche più che in Serie A.

Pirlo? È un ottimo allenatore. La sua tattica, il suo stile di gioco mi si adattano molto bene, vuole giocare in modo offensivo. Quello che potrebbe ancora mancargli sulla strada per diventare un grande allenatore è la comunicazione con i giocatori. Era un giocatore eccezionale, Capisco perfettamente, vede la partita in modo diverso da noi, sono stato molto soddisfatto sotto la sua guida. Futuro? Se fossimo stati promossi in Serie A la storia sarebbe più facile da discutere. Ora sarà più difficile, ma nulla è escluso. Per me resterei alla Sampdoria. È incredibile che tipo di tifosi abbia questo club. Adesso anche le condizioni sono migliori, è stato fatto molto in questo ambito, quindi è ottimo Quando sono arrivato non era così, la proprietà stava cambiando, posso dire sinceramente che era al livello dei campionati sloveni inferiori. Mi sono chiesto, come è possibile? Un club così grande, la Serie A, con così tanti top player. Sapete com’era la palestra all’inizio? Era una tenda, questo è stato risolto con i nuovi proprietari».