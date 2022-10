Come si legge sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio dopo la sconfitta per 0-3 contro il Monza, adesso per la Sampdoria ci può essere la svolta nel ruolo di allenatore. Marco Giampaolo è a rischio e la sua panchina può saltare dopo la quarta sconfitta consecutiva in campionato.

