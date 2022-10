Un super Manchester City porta a casa il derby contro lo United vincendo con un netto 6-3. Protagonisti assoluti il solito Haaland, che continua a macinare record in Premier League, e Foden, autori entrambi di una tripletta.

Guardiola fa festa e si prende il secondo posto in classifica, restando a -1 dall’Arsenal, brutto ko invece per Ten Hag che lascia Cristiano Ronaldo in panchina per tutto il match. I Red Devils tornano a conoscere la socnfitta restando al 6° posto con 12 punti, inutile la doppietta di Martial e la firma di Antony.